Philippe FERNANDEZ

Bonjours,

je suis doué en beaucoup de domaine: (Bricolage, mécanique, conduite automobile, secrétariat, écrivain publique). mais après ce parcours professionnel pour le moins atypique, en 1991 un accident m'a conduit à me tourner vers un tout autre domaine : le spirituel. C'est d'ailleurs par ce moyen que j'ai pu me sortir d'épreuves physiques et morales insurmontable pour le commun des mortels. Aujourd'hui, j'ai 54 ans, je suis marié et père de quatre enfants, et je mets tout mon savoir au service de personnes qui souffrent physiquement mais aussi moralement, car bien souvent elles sont sous l'emprise du Mauvais, sans même le savoir.

J'impose les mains au Nom de jésus, je prie les Saints et les Archanges de m'assister dans ma mission, je demande la guérison à notre Créateur, j'exorcise les personnes mais aussi les lieux quand cela est nécessaire, je suis à l'écoute des gens et leur apporte une solution adaptées selon leur problème particulier. Je suis un défenseur du jeûne et de la médecine douce, de la bonne santé par une nourriture saine et adaptée en fonction des maladies et du malade. J'enseigne également la compréhension des textes saints, notamment ceux contenus dans la Bible de Jérusalem, en restant attentif aux signes de notre temps et aux prophéties. J'ai par ailleurs développé une certaine clairvoyance. J'enseigne également à ceux qui en ressentent la vocation, les méthodes pour soulager les autres en accord avec les directives du Christ.

Merci de m'avoir lu jusque là. Paix à vous Tous.



Mes compétences :

Gestion du stress

Coatch

Exorciste