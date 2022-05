Philippe FERNANDEZ

Entrepreneur motivé et aimant les défis, je souhaite aujourd'hui m'orienter vers l'implantation et la gestion de centre de profits ou la gestion de projets, en France comme à l'international.



Mes compétences :

Gestion des stocks et approvisionnement

Fidélisation client

Prospection de clients

Relations clients

Finance d'entreprise

Recherche de financement

Management opérationnel

Management

Gestion de trésorerie

Création d'entreprise

Gestion administrative

Gestion des stocks

Gestion de projet