Philippe FERRER, Photographe autodidacte depuis plus de 20 ans signe de son regard et de sa lumière des images destinées à des campagnes publicitaires. Fort de la confiance qui lui est accordée, il réalise des films publicitaires pour Azzaro parfums.

Basé pendant plusieurs années sur Paris, il exerce aujourd’hui sur toute la France pour des marques et agences de communication nationales et régionales.

Site : http://www.ferrerphilippe.com/

Facebook : https://www.facebook.com/Art006-Ferrer-Philippe-479206412253010/?ref=hl

Linkedin : https://www.linkedin.com/profile/preview?locale=fr_FR&trk=prof-0-sb-preview-primary-button