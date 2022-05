Philippe FIRN

L'activité commencera à Strasbourg et dans le Bas-Rhin en Septembre 2012...



NOTRE CHARTE DE CONFIANCE - Agent PBH Immo



Dans une société de plus en plus dominée par l'argent, l'intolérance et le pouvoir, force est de constater qu'il semble de plus en plus difficile de réussir et de s'imposer en respectant des valeurs morales.



Par cette CHARTE de CONFIANCE, je prends l'engagement aujourd'hui avec tous ceux qui nous ont déjà rejoints et ceux qui vont nous rejoindre prochainement, de respecter ce qui suit :



1. De mener toutes nos actions et nos missions avec honnêteté et sincérité.



2. De prendre des engagements fermes et de tout mettre en oeuvre pour respecter les engagements pris.



3. De nous mettre à la disposition de nos clients acheteurs et vendeurs et ce, du lundi au samedi, et de traiter toute demande d'information sous 24 h.



4. De contribuer et de faciliter nous aussi la vente des biens qui nous été confiés en proposant des honoraires réduits, parmi les plus bas du marché.



5. De communiquer un rapport d'activité mensuel, par courrier, par Internet ou par téléphone, en détaillant l'ensemble des actions menées. Ce rapport a pour objectif d'informer, de rassurer, mais il doit aussi nous permettre de conseiller et d'avoir une discussion ouverte avec nos clients sur ce qu'il convient de changer, d'adapter en terme de stratégie de vente.



6. D'assurer un suivi complet et une assistance sur tous nos dossiers, de la prise de mandat à la signature définitive chez le notaire. Notre objectif est de vendre un bien dans les meilleures conditions en terme de prix et de délais. Pour ce faire, nous sommes également soucieux de valider la crédibilité financière d'un acheteur potentiel et de l'aider si besoin était, dans la recherche de solutions de financement.



7. D'être enthousiaste, persévérant et opiniâtre, même lorsqu'un bien semble difficile à vendre, de savoir faire preuve d'originalité pour optimiser la vente des biens qui nous ont été confiés.



Mes compétences :

Achat

Agent immobilier

Immobilier

Vente