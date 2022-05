Philippe FIXOT

Aujourd'hui Agent Concepteur-Vendeur au sein du Groupe SCHMIDT, auprès d'une clientèle de particulier et de professionnel de la construction, je recherche un poste de Commercial salarié après 30 années d"évolution dans les métiers du Développement Commercial au contact de nombreux types de clientèles.

Je suis mobile sur Paris et sa région, la région Centre, et sur tout type de mission.



Mes compétences :

Attaché commercial

Vente

Directeur de Magasin

Chargé d'Affaires

Technico-commercial

Commercial

Réseau