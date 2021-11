Philippe FLOCH

Je suis Chef de projet E-commerce indépendant certifié france compétence



je vous propose d'étudier avec vous des interventions pour animer et rendre performant votre activité en ligne sur le plan de la stratégie WebMarketing.



Dans le marketing et la communication depuis plus de 20 ans et depuis plus de 5 ans dans le web et l'e-commerce. je peux vous apporter un grand nombre de compétences dans le suivi de votre site internet.



Je vous invite à visiter mon site https://www.webforus.fr pour découvrir les compétences que je peux mettre à votre service quelques jours par mois.





Quelques Références:

https://www.neoglisse.fr

https://www.tytouvetout.bzh



https://www.communipress.com

https://www.modelis-consulting.com

https://www.couleursoceans.fr

https://www.oncomagazine.com