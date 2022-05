Bonjour,



Je m’appelle Philippe Fontaine, vingt ans d’expérience dans le domaine de l’aviation, un professionnel du droit.

Mon parcours comporte les étapes majeures suivantes.

La première a duré dix ans, au cours de laquelle je suis intervenu dans la conclusion de contrats avec les fournisseurs et clients, le droit des affaires, la mise en conformité dans les domaines de la protection de la vie privée et du droit de la concurrence.

A la suite de la faillite de mon premier employeur, j’ai intégré Brussels Airlines et complété cette expérience en traitant les dossiers concernant la flotte tout en évoluant vers un poste où j’ai dirigé l’équipe juridique.

Je rapportais au directeur financier mais ai quitté mon employeur à la suite d’une restructuration.

J’ai développé une expertise dans les transactions complexes portant sur des investissements, actifs et achats de plusieurs dizaines de millions de US$/€.

A ce titre, j’ai notamment coordonné les opérations de sale & lease back de l’ensemble de la flotte régionale de Brussels Airlines, sans interruption des opérations aériennes, tout en accroissant la trésorerie disponible découlant de la vente des avions.



D’autre part, je suis parvenu à remplacer les dépôts en cash auprès de certains loueurs/propriétaires d’avions par une lettre de crédit, en convainquant ces derniers ainsi que la banque concernée, permettant ainsi l’augmentation de la trésorerie disponible de plusieurs millions de US$.



Par ailleurs, j’ai été étroitement associé aux moments-clés de la vie d’une entreprise: création, pactes d’actionnaires, financement, fusion-acquisition, restructuration et insolvabilité.



Enfin, la polyvalence acquise dans les domaines du droit ainsi que mon excellent trilinguisme ( français, anglais, néerlandais ) me rendent directement opérationnel.



Habitué à travailler dans un milieu exigeant, je suis un homme de terrain, autonome et soucieux d’un service professionnel et proactif.



Aujourd’hui, je recherche un nouveau défi à relever.