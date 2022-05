Philippe FOUARD

2018 Coordinateur production Nucléaire Sud-Est



2017 Responsable projet et mise en place du dossier Soudure, Epreuves Hydraulique

Optimisation budget montée en compétences Sud-Ouest (300 k€) .....

Prise marché Soudure 1.5 M €( volume Travail temporaire ou sous-traitance).



Evolution CA en Tuyauterie et Soudure

+ 600 % en 2015

+ 290 % en 2016

+ 480 % à Fin mai 2017





2016-Responsable projet et développement Nucléaire Sud-Ouest (Blaye-Civaux-Golfech)

Développement Grands Comptes Nucléaire

Coordination Région pour le réseau nucléaire

Formation des collaborateurs agences Mise en place Formation Sud Ouest 80 Soudeurs (de 2010 à 2016) RCCM ....

Auditeur Région

QHSE HZ et ZC sur les CNPE

Partenaire du réseau QHSE



2015-Resp Agence et référent Grand Carénage Nucléaire (Expert et Pro). Domaine Grands Travaux Nucléaire.



2012 - 2014 Développement du réseau AVS sur le Sud-Ouest et Centre.

Secteur d'activité Développement de la maintenance et ingénieurie Nucléaire.

Aujourd'hui ouverture de l'agence de Blaye,

Demain ouverture de l'agence Pays de la Loire.



2012 Développement du secteur Nucléaire sur le Grand Ouest, sur le secteur de la métallurgie mais aussi sur l'expertise recrutement Technique CDI / CDD.



Domaines:

- Création Nationale de la Branche métallurgique et Maintenance Nucléaire pour SYNERGIE de 2010 à 2012.

- Domaine du nucléaire BLAYAIS CHOOZ GOLFECH BUGEY NARBONNE ST ALBAN TRICASTIN CRUAS PIERRELATTE GRAVELINES ...(Maintenance, tuyauterie/soudure)



- Industrie (Métallerie, Ajustage, Electricité...)

- logistique

- Bureau d'études

- Tertiaire

- Formation AFPR / OPAL (tous les budgets)

- Assistance juridique

- Consultant CDD / CDI



Management:



De 2 à 8 personnes (Direct)

De 100 à 200 personnes (Indirect)



Taille Agence:



De 120 à 480 intérimaires.



Commercial:



- Gestion grand compte

- Gestion compte stratégique

- Négociations clients



Formation:



- Responsable du buget formation.

- Recherche budget (OPAL, AFPR ...).

- Négociations avec les centres de formation.

- Mise en place des dossiers et des partenariats.



Mes compétences :

Nucléaire

Ingénierie

Soudure

Tuyauterie

Recrutement

Négociation commerciale

Management