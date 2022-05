Philippe FOULQUIE

Après des études non achevées de médecine et de sociologie, Philippe Foulquié occupe différents postes de travail avant de faire de la Culture et de l'Art, et plus particulièrement du Théâtre, le champs de ses activités professionnelles. Après avoir dirigé un Festival à Mougins (06), il fonde en 1987, à la demande de la Ville de Marseille (Dominique Wallon) le théâtre Massalia, "premier théâtre permanent de marionnettes en France" (journal Le Monde), avant de s'engager vers la fondation du projet marseillais de friche culturelle (1990) qui lui sera confié par Christian Poitevin, élu à la Culture), qui deviendra en 1992 la Friche la Belle-de-Mai qu'il dirigera jusqu'à la fin de l'année 2010). Il conseille actuellement la Ville de Mougins pour la fondation d'un théâtre, et soutient quelques compagnies ou projets indépendants.

Complètement convaincu de la capacité fondatrice des projets artistiques, entendus comme complexités alliant l'initiative de l'artiste et les qualités socialisatrices de son producteur. Il revendique comme conditions indispensables à l'expression de ces capacités, la spécificité des pratiques artistiques et les moyens de leurs indépendances et de leurs libertés.

Il associe ses aspirations libertaires à ses soucis d'éthiques, il préfère l'expérience aux modèles et la création aux consensus. Il déteste absolument les termes de "créativité" et "d'innovation".