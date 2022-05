Philippe FOUQUERAY

Habitant teloche chez gkn depuis 28 ans . 15 ans dans un service de reconstruction de machine outils . 6 ans en tant que technicien mécanicien expert dans un atelier de 150 machines . Référant pneumatique usine .Référant retrofit rectifieuse et référant usine roulage cannelure par déformation et aujourd'hui hui coordinateur maintenance sur un secteur d environ 50 machines base sur le curatif et surtout l organisation des opérations préventives : arrêt préventif commandes materiels réunion orgarnisees et toutes interventions sur l usine et tant que referant.



Mes compétences :

Mécaniques .Hydraulique .Pneumatique