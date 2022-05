Philippe FOURBÉ

35 années passées dans la banque ou j'ai exercé plusieurs métiers en tant que manager front office et back office sur les marchés des professionnels , entreprises et particuliers. Mon avant dernier poste était directeur de groupe, actuellement je suis chargé de mission en audit organisationnel jusqu'en fin d'année 2012.

je suis aussi maître de conférence au CNAM section Institut Technique de Banque ou j'ai enseigné le management et l'analyse financière.



En 2010 j'ai voulu créer une activité d'hébergement touristique en zone de montagne, c'est pourquoi j'ai demandé à bénéficier d'un congé création d'entreprise à temps partiel annualisé.



Mes compétences :

Analyse financière

Banque

Bois

Commercial

Conseil

Conseil en entreprise

Economie

Formation

Management

Sport