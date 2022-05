Philippe FOURNIER

Nationalité française, né le 03 octobre 1953 à PUTEAUX 92 FRANCE

Etudes secondaires au lycée PAUL LANGEVIN à SURESNES 92

Baccalauréat série C ( scientifique ) avec mention

Classe de Mathématiques Supérieures au lycée PASTEUR à NEUILLY 92

Ecole Nationale Supérieure des BEAUX ARTS de PARIS 75

Diplôme d’Architecte DPLG le 23 juin 1980.

Langues : Anglais : parlé, lu, écrit : anglais technique construction : très bon niveau

Portugais : lu, compris Allemand : notions

Hobbies : Melomane, mais surtout excellent dessinateur



Dès 1980 collabore avec plusieurs cabinets spécialisés dans les opérations hospitalières. A ainsi l’opportunité de travailler sur de très grosses opérations à l’export : Centre hospitalo-universitaire de TRINIDAD ET TOBAGO, concours internationaux en GRECE. Participe également à des réalisations hospitalières en France Métropolitaine . Part au GABON pour réaliser les études de faisabilité , puis l’avant projet d’un complexe résidentiel à LIBREVILLE. De retour, et tout en collaborant à de nombreux projets hospitaliers, travaille sur d’autres types de projets : immeubles de bureaux , programme de logements, centres commerciaux…En 1986 se voit confier par L’UNESCO une mission de diagnostic et de relevé dans le cadre du programme de sauvegarde de la CASBAH d’ALGER. A cette époque est inscrit au répertoire des experts hospitaliers de l’OMS. Toujours très impliqué dans le développement des techniques hospitalières participe à 2 concours internationaux hospitaliers au PORTUGAL : à LISBONNE et à TOMAR. Poursuivant son activité en France Métropolitaine, Centre des Congrès de COMPIEGNE, prends en charge une activité importante aux Antilles Françaises. D’abord la réalisation de l’ hôpital du MARIN, puis la rénovation de la maternité de REDOUTE à Fort de France, puis la gendarmerie de Sainte Luce. Simultanément développe une activité tournée vers la psychiatrie, avec la réalisation de quatre unités d’hébergement de nature diverses. Les Antilles lui donnent à nouveau l’occasion de réaliser le pôle Mère et enfant du CHU de Fort de France et le pôle logistique hospitalière du CHU de Pointe à Pitre. Parallèlement participe à plusieurs concours importants en procédure Partenariat Public-Privé pour la réalisation de plateformes logistiques hospitalières mettant en œuvre des process industriels High-tech.à travers une approche cohérente des flux et de leurs contraintes, participant ainsi à l’amélioration de l’offre de soins ; DOUAI . REIMS . CARCASSONNE..Par ailleurs, .sont actuellement en chantier deux unités de soins de psychiatrie.



Mes compétences :

Logistique