Philippe FRANCO

Très impliqué dans l'évolution des techniques de Management et de communication pour les cadres et encadrants de nos entreprises clientes, je développe également des solutions logiciels permettant de confier des missions RH externalisées à des employés peu qualifiés dans cette discipline.



Mes compétences :

Commercialisation Hotels Restaurants

Création Outils Commercialisation

Création logiciels RH

Recrutement encadrement

Developpement et Gestion des Organisations