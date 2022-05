Philippe FRANCOIS

Actuellement manager dans un groupe d'expertise comptable, je suis à la recherche d'une entreprise ou d'un cabinet à taille humaine dans lequel je puisse apporter mon savoir faire et donner de la valeur ajoutée au fonctionnement de la structure

au delà de la technique, j'attache une importance fondamentale aux valeurs humaines, bien être au travail et respect mutuel

avec 20 ans d'expérience dans le domaine, j'ai pu démontrer que je sais à la fois évoluer et faire grandir mon entourage

un de mes moteurs est la conduite de projets et l'aboutissement de ceux ci dans un univers collaboratif et constructif



Mes compétences :

Impliqué dans les réflexions stratégiques de l'ent

Intuitif et polyvalent

Altruiste, direct, avec une bonne autorité naturel

Sens du devoir élevé

Sens des responsabilités