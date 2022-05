Philippe FRANCOIS

J'exerce actuellement l’activité de Business Manager à la Direction des Grands Clients d’Orange, en charge des clients Secteur Public.

De formation École de Commerce, j'ai occupé des postes de commercial, de consultant interne et en Marketing Opérationnel, avec une expérience à l’international

Depuis 10 ans, je suis en charge de Ministères et d’institutions telles que l’Assemblée Nationale et le Sénat

Mes compétences relationnelles et commerciales, ainsi que la connaissance de ce secteur m' ont permis de conforter la position d’Orange et de remporter des appels d’offre emblématiques.

J'imagine poursuivre la promotion de l’image d’Orange au sein des Institutions et collectivités locales, aidé en cela par mon expérience et mon savoir faire commercial.

Je suis aussi à l'écoute de toute opportunité me permettant de m'épanouir dans le contact à autrui : Vente, conseil, pédagogie, formation ...





Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Marchés publics

Commerce B2B