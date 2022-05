Philippe FRECON

Technicien en Electricité, Instrumentation et Régulation industrielle depuis 37 ans dans la même entreprise, j'ai envie de vivre d'autres expériences avec d'autres équipes de professionnels dans le même domaine d'activité ou non.

Je suis prêt à partager mes expériences.



Mes compétences :

Electricien habilité B2V essais BR BC

Sauveteur secouriste du travail

• Définition des spécifications et rédaction de li

• Mises en service, programmation, calibration et/

• Grande expérience dans le diagnostic de pannes e

• Rédaction de cahier des charges techniques pour

• Organisé et minutieux dans la préparation, l’ana

• Réglages Boucles de régulation PID

• Gestion et suivi de la sous-traitance dans le ca