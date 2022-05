Après une carrière professionnelle jalonnée de postes en Ressources Humaines et direction commerciale, à 48 ans , Philippe FREITAG fonde le cabinet EXCELLIUM RH CONSULTING



EXCELLIUM RH CONSULTING est situé à 42, avenue de Wagram 75008 PARIS mais le cabinet réalise des missions sur toute la France y compris à l'étranger ( Autriche, Belgique,U.S, UK, Pays-Bas, Guinée et pays du Maghreb) et dans des secteurs d'activité très variés : Automobile, Industrie, IT, BTP,tertiaire, etc...



Constitué de consultants confirmés issus du secteur commercial, il accompagne, conseille ses clients dans le développement du potentiel de leurs équipes de vente.



L’action du cabinet se veut, avant tout, centrée autour de trois orientations majeures :



* Le recrutement de commerciaux et technico-commerciaux dotés d’un potentiel commercial avéré, véritables chasseurs et business developers mais également de fonctions support ( RH, Gestion et Aftermarket)

* L'optimisation de leur intégration au sein de l'entreprise l’entreprise en les formant à la maîtrise de l’acte commercial

* L'accompagnement de chaque candidat à sa prise de poste grâce à un coaching individuel approprié



Faire gagner du temps à ses clients et donc de l'argent en détectant pour eux les meilleurs commerciaux du marché, dans leur secteur d'activité, c'est l'objectif premier que se fixe chaque consultant du cabinet !

EXCELLIUM RH CONSULTING se positionne désormais et durablement parmi les leaders du marché en matière de recrutement de profils commerciaux.

Ses méthodes de chasse et d'approche directe résolument à l'opposé de ce qui se pratique ailleurs, lui confèrent une réelle autorité et un rôle de leader sur ce marché très disputé du recrutement.



Alors n'hésitez pas à nous consulter , nous sommes là pour vous conseiller en amont de votre démarche de recrutement et vous accompagner avec efficacité tout au long de cette dernière.



Notre objectif premier : détecter les talents dans votre secteur d'activité , ceux-là même qui demain contribueront à booster vos résultats !



Mes compétences :

Coaching de dirigeants

Audit

Formation professionnelle

Prévention des risques psychosociaux

Recrutement profils commerciaux

Chasse de têtes

Recherche d'opportunités de rachat d'entreprises

Recrutement

Management