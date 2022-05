Philippe FREYCHE

De formation Ingénieur en Electronique, j'ai tout d'abord intégré l'Industrie, Groupe Landis & Gyr à Genève, comme chargé de la Qualité dans la fabrication.



Après 5 années dans cette entreprise et une première expérience en informatique de gestion dans son service interne, j'ai rejoint Sopra Group, acteur européen des services informatiques, pour y faire un parcours complet : depuis la programmation et l'analyse, en passant par des rôles successifs de chef de projet dans des projets de plus en plus complexes, jusqu'à mon poste actuel.



Mes compétences :

Informatique

Management