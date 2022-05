Philippe FRIEDRICH

Passionné de lettres, mais aussi de spectacles : le théâtre avant tout mais aussi l'image en général, du cinéma à l'art pictural en passant par les arts graphiques et la bande dessinée ... tout particulièrement dans ses rapports avec le scénario, les techniques de cadrage, de mise en valeur de l'action et de la composition : ce qu'on appelle l'image narrative.



De même le théâtre est le corps narratif, et de cette façon raconter une histoire c'est aussi exprimer toute la palette des sentiments, des émotions sur scène.



De formation classique, je suis donc éminemment attiré par le moderne et le vivant.



Encore une chose : pour moi le professeur est celui qui n'oublie pas qu'il forme des humains, les aide à grandir en confiance et en curiosité sans croire son rôle fatidique ni oublier qu'il incarne la science pour ses élèves.