Je m'appelle Philippe FRUCTUOSO





Mon parcours professionnel m'a souvent conduit à emprunter des chemins inattendus pour que j'arrive à atteindre mes objectifs.



Tout en étant étudiant, j'ai travaillé comme responsable de rayon pendant deux ans et demi, ce qui m'a permis d'approcher au monde du commerce et de la distribution, puis au cours de mon cursus universitaire, j'ai eu l'opportunité de pouvoir intégrer un petit groupe de presse sur New York et me familiariser avec la rédaction d'articles en anglais et français, et la traduction, qui est également mon autre domaine de prédilection.



Par la suite j'ai opté pour l'enseignement, où j'ai également pu exercer auprès de publics divers, allant du collèges jusqu'aux adultes.



J'ai également reçu deux formations professionnelles en Angleterre pour étoffer mes compétences pédagogiques et cognitives.



Durant ma carrière d'enseignant, j'ai très souvent animé le club journal des établissements dans lesquels j'ai travaillé, aussi bien sur support papier que sur l'intranet, en éditant une version française et anglaise des articles.



Je maitrise les outils informatiques de base, possède une grande capacité d'adaptabilité, comme ce fut le cas lors de ma dernière expérience professionnelle au sein d'une mutuelle complémentaire santé, où j'ai acquis et assimilé les procédures de traitement de dossiers rapidement.



Mes compétences :

Rigueur

Pédagogue

Adaptabilité

Santé

Assurance

Conseil

Gestion

Protection Sociale et mutualité

Methodologie et optimisation des compétences