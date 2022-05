Philippe GABORIT

Afin de poursuivre notre développement, nous recherchons plusieurs dessinateurs en agencement ayant une bonne maitrise du logiciel Topsolid ou Autocad.

Ces postes sont basés en Vendée, à Saint Malo du Bois.

Vous avez une bonne expérience de l'agencement, vous êtes rigoureux et motivé, venez rejoindre notre équipe.

Depuis 18 ans, S'quisse intervient en tant que sous traitant auprès des agenceurs et des industriels du meuble pour apporter son savoir faire technique et réaliser les dossiers de conception et de fabrication.

Notre clientèle, répartie sur tout le territoire national intervient sur des projets à plus ou moins haute valeur ajoutée.

Du mobilier en mélaminé au mobilier plaqué en essence fine nous travaillons sur des dossiers simples et des dossiers hauts de gamme.

Ces projets sont souvent multi matériaux, bois et dérivés, métal, polycarbonate, verre, cuir, électricité, ... et variés.

Banque d'accueil, habillage mural, aménagement de magasin, hôtellerie, villas, ...

La grande variété de sujets traités nous fait découvrir de nouvelles techniques et progresser chaque jour rompant ainsi avec la monotonie d'une fabrication répétitive.



Notre bureau d'études implanté en Vendée à Saint Malo du Bois, s’est étoffé depuis janvier d'un deuxième site basé au cœur du 1er arrondissement de Paris.



Attentif et ouvert aux nouvelles technologies, l'acquisition d'un scanner laser 3D nous permet de réaliser depuis janvier des relevés de cotes avec efficacité et précision.