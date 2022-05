Philippe GADET

Grâce à une expertise dans le domaine de l’enseignement, de la pédagogie et du travail en équipage acquise en tant que pilote et instructeur, je porte un regard attentif sur l’optimisation des compétences individuelles et de la performance collective.

Formateur et conférencier en ostéopathie, instructeur pilote réserviste au sein de la Marine Nationale, ma démarche s’articule autour d’une pédagogie participative et d’une valorisation des savoir-faire