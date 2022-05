Philippe GAGNEAU

Dégustation et Excellence



Animateur d'événement autour du vin



- Dégustation : Initiation et Perfectionnement.

- Soirée sur mesure à domicile : un sommelier chez vous (à deux ou entre amis, à l’occasion d’une fête, d’un anniversaire).

- Repas gastronomique : accords met-vin travaillés avec un chef et commentés.

- Gestion ou création de cave, livre de cave, détermination des apogées, hébergement de vos vins en cave climatisée, livraison de vos vins prêts à boire.

- Visite de vignobles, domaines, châteaux, dégustation.



Anglais courant (8 ans en Amérique du Nord).



phga@free.fr 04.90.23.39.54 06.83.02.66.37



Mes compétences :

Animateur

Dégustation

Gastronomie

Vin