Philippe GAI

Bonjour.

J'ai exercé la première partie de ma carrière professionnelle en qualité d'entrepreneur du bâtiment (second-oeuvre), durant 16 années au cours desquelles j'ai également créé une activité dans le domaine de l'immobilier.

J'ai ainsi bâti savoir-faire et professionnalisme sur plusieurs compétences : en matière de relation commerciale, technique bâtiment, immobilier et gestion d'entreprise.

Afin de valoriser mon parcours et d'explorer d'autres horizons professionnels, j'ai choisi d'intégrer le secteur du diagnostic immobilier, via le réseau de franchise leader en la matière.

Mon activité actuelle s'opère en relation avec des chefs d'entreprises indépendantes et exige des compétences polyvalentes, d'une part en matière d'immobilier, de bâtiment et de réglementation, et d'autre part en matière de conseil, formation, accompagnement commercial, organisation et gestion d'entreprise.

Etre consultant dans ce domaine est une activité passionnante, qui me permet de transmettre mon savoir-faire.

La routine ? ... Connais pas !!