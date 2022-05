Philippe GAILLARD

Le coaching professionnel est une démarche sérieuse qui prend en compte le rythme de chacun et les contraintes de terrain. Il apporte à toute personne qui en bénéficie une valeur ajoutée réelle dans le développement de ses compétences et la recherche d’une plus grande autonomie.



Diplômé de Sciences Politiques, d’un DESS de gestion des entreprises et certifié en coaching individuel et d’équipes, j'ai crée mon cabinet de coaching, de conseil et de formation en management en 2003.



Un parcours de manager et de cadre dirigeant de 16 ans au sein d’entreprises réputées, associé à la diversité et la richesse des missions qui me sont confiées depuis 10 ans m'ont permis de construire une pratique de coaching structurante et efficace.



Ma démarche est centrée sur l’humain, l’adhésion, l’appropriation par l’expérimentation, la recherche identitaire et la quête de sens.



J'interviens en entreprise, mais aussi auprès des particuliers, comme coach professionnel de la personne et coach d’équipes. Je permets à mes clients, dirigeants, managers ou salariés en transition, de progresser de manière durable sur leurs pratiques de management, de conduire de manière efficace un projet stratégique, un recrutement, ou d’analyser et de résoudre une situation complexe.



Aussi, je prépare mes clients à optimiser leurs chances de réussite opérationnelle lors de la prise de nouvelles fonctions, ou encore pour gérer leur transition de carrière.



Je suis membre associé depuis 2008 de la Société Française de Coaching, la plus ancienne association de professionnels de l’accompagnement.



Je suis un ancien du CJD Paris et Cognac.



Spécialités :



Coaching professionnel

Coaching d’équipes et team building, séminaires à thèmes

Coaching de médiation

coaching à distance

Recrutement conseil

Démarches de mobilisation et d'accompagnement au changement (conseil et formation)

Ateliers d'échange de pratiques ; co-développement

Formations au développement personnel managérial (développement de la coopération, développement du leadership)



Mes compétences :

Developpement personnel

Coaching professionnel

Team building

Pedagogie

Recrutement

Coaching d'équipe

Formation professionnelle

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Bilan de compétences

PME

Accompagnement du changement

Executive coaching

Conseil en recrutement

Empathie