Philippe GALLEY

Après 20 ans d'expériences en restauration collective, j'ai créé C5S, Cabinet "Santé, Saveurs, Savoirs, Sécurité, Services " pour une Alimentation Durable.

C5S est un cabinet conseils-audit-formation en Nutrition, Alimentation et Restauration.



Il s'adresse aux particuliers ainsi qu'aux entreprises, collectivités, associations,

organismes.



C5S est le fruit de longues réflexions alimentées par des rencontres succulentes,des lectures savoureuses, des découvertes gustatives et des redécouvertes délicieuses.



Pour plus d'informations

www.c5s.fr

www.facebook.com/phil.c5s

www.facebook.com/C5SpouruneAlimentationDurable



Mes compétences :

Restauration collective

QHSE

Services

Santé

Audit

Qualité

Cuisine

Sécurité

Restauration

Prévention