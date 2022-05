Philippe GALOIN

Graphiste et Webdesigner freelance je propose mes services aux particuliers, entreprise et agences de communication.



Je travaille sur différents supports de communication (print, web, identité). Je peux gérer tout ou parti d'un projet de la création de l'identité jusqu'à la déclinaison et diffusion multi-canal.



Mes compétences et mon expérience me permette de répondre à plusieurs types d'objectif notamment sur la création d'identité et charte graphique : logo, site web corporate, site web d'opération commerciales, application mobile, social gaming, etc...



Je travaille à l'heure ou au forfait en fonction de la volumétrie du projet.

En partenariat avec un développeur/intégrateur, je peux assurer la production, suivi et suivi client d'un projet global.



Mes compétences :

Autonomie

Conseil

Créativité

Ecoute

Organisation

Professionnalisme

Réactivité