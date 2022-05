Philippe GALPIN

Madame, monsieur,

Pour répondre aux attentes de vos clients, vos collaborateurs doivent être polyvalent, réactifs et expérimentés.



Au cours d'un parcours professionnel riche en expériences dans les métiers de la métallurgie et des systèmes motorisés, j'ai renforcé mes acquis en commerce, achats et gestion de projets industriels.



Rigoureux et déterminé, je saurai, au sein de votre entreprise, développer votre stratégie commerciale, gérer votre portefeuille achats et/ou assurer le pilotage de vos projets industriels.



Ma capacité d'adaptation me permettra rapidement d'être efficace, et je vous assure dès à présent que mes compétences serviront la satisfaction de vos clients.



Je souhaite donc vous rencontrer pour vous préciser mon parcours professionnel et vous convaincre de ma motivation



Mes compétences :

secteur nucléaire - conception d'appareils chaudro

ISO 9001 Standard

Microsoft Project - Excel -