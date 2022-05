Philippe GALVEZ

La première partie de ma carrière s'est déroulée en région parisienne. J'étais agent commercial dans le transport international. J'ai découvert ce métier, j'ai gravi les échelons pour terminer cadre, reponsable de secteur européen. Je me suis vraiment épanoui dans cette fonction que j'aime toujours.



Revenu ensuite dans ma région, en Ariège, j'ai repris les destinées de l'entreprise familiale dans le secteur très particulier des pompes funèbres. J'ai été créateur et gérant de ma propre société. J'ai absorbé l'affaire familiale et fusionné avec un autre partenaire. J'ai été le porteur du projet de complexe funéraire (crématorium, investissement d'environ 2M d'euros, ouverture juillet 2010) sur la commune de Pamiers en partenariat avec la Mairie.

A ce jour ma société existe toujours.



J'ai atteint le but que je m'étais fixé, j'ai décidé de me reconvertir et de me lancer de nouveaux challenges. Je veux maintenant mettre à profit mes compétences et mon expérience pour collaborer sur un projet commercial séduisant et motivant. Je me sens l'âme d'un conquérant avec l'expérience d'un vécu professionnel d'une trentaine d'années.



Mes compétences :

autonome

Commerciales

Résistant au stress

RIGOUREUX

Vente