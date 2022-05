Philippe GAMBET

Bonjour,



J’ai construit ma carrière autour d'une double expérience dans le monde de la micro-informatique, des constructeurs d’infrastructure et des constructeurs de réseaux en tant que Formateur et Avant-vente. Je suis actuellement Consultant Sénior au sein de la société NAVIGACOM



Mon objectif personnel est d’intégrer une société performante qui me permette de valoriser mes compétences techniques, ma ténacité et mon sens des relations qui m’ont permis d’entretenir des rapports de confiance avec les clients.



Mes compétences :

3Com

High tech

Informatique

Network