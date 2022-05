Philippe GAMBIER

Géographe de formation, je me suis rapidement spécialisé dans les Systèmes d’Information Géographiques.

J’ai développé mon expertise dans la gestion de projets SIG dans l’environnement, l’aménagement du territoire ou les énergies renouvelables au cours de mes six années d'expérience professionnelle.

Je maîtrise les bases de données et la réalisation de projets via des analyses cartographiques afin de répondre aux différentes problématiques d'un territoire (compilation de données liées à l’eau au sein de l’EPTB Authie, mise en place d’une méthodologie de recherche de nouveaux sites éoliens…).



Mon poste actuel me permet d’approfondir mes compétences grâce à la gestion et au suivi de projets éoliens.

En effet, je suis responsable de la rédaction des études de dangers (procédure ICPE), des déclarations préalables pour les mâts de mesures et interviens régulièrement sur les études d’impact environnemental (productions cartographiques et photomontages).

Pour compléter de façon précise et pertinente mes projets SIG, je réalise plusieurs études sur le terrain (relevés GPS et photographies) et je partage l’ensemble de mon travail avec mes collaborateurs par un service cartographique en ligne dont je suis l’administrateur (Webmapping avec ArcGIS Online).

Je suis également ouvert à la découverte d'autres domaines de compétences que vous jugerez nécessaires à la bonne réalisation de vos projets.



COMPÉTENCES INFORMATIQUES



- Logiciels SIG : ArcGIS 10.3 (+ extensions 3D Analyst / ArcGIS Online), MapInfo 10.5, QGis 1.8

- Télédétection : ENVI Ex, IDRISI 2.0, WindPRO 2.9

- Base de données : Access, PostgreSQL, PostGIS, Langage SQL

- DAO/PAO : AutoCAD LT 2015 (formations : AFPI et FormaPROGRESS), Adobe CS 5 (InDesign, Photoshop)



