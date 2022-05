Philippe GAMEN

De formation généraliste en environnement et aménagement que j’ai acquise à l’Université de Savoie, j’ai, par la suite, créé en 1993 mon propre bureau d’études (15 personnes) spécialisé en études réglementaires d’environnement, urbanisme et foncier, il s'agit de EURYECE, Cabinet toujours en activité aujourd'hui.



Après avoir cédé EURYECE en 2006, j’ai intégré, dans un premier temps, un poste de directeur d’agence au sein du « Cabinet d’Ingénieurs-conseils Marc Merlin » à Annecy. Les compétences du Cabinet était la maîtrise d’œuvre de projets d’aménagements de type travaux publics spécialisés en traitement et assainissement des eaux (réseaux et stations de traitement AEP et EU). Nos clients étaient les collectivités locales. Une formation solide du code des marchés publics m’a été délivrée et une pratique quotidienne m’a permis de parfaire cette pratique.



J’ai ensuite rejoint, en 2009, le Groupe « Verdi Ingénierie » à Grenoble pour un poste similaire de directeur. La compétence de ce cabinet était la maitrise d’œuvre. Les clients étaient toujours majoritairement les collectivités locales mais les compétences étaient d’avantage tournées vers les travaux de voiries et réseaux divers (VRD).

J’ai quitté ce dernier Cabinet en juin 2011.



En 2012, je crée un nouveau Cabinet d'études "ASSISTANCE TERRITOIRES" principalement compétent en AMO (Assistance à Maitrise d'Ouvrage) auprès des collectivités dans les domaines de l'aménagement du territoire et de l'Environnement.



D’autre part, depuis 2001 j’exerce une fonction d’élu sur ma commune (Le Noyer dans le massif des Bauges - moins de 200 habitants) et depuis 2008, celle de Maire.



En 2008 j'ai été élu Vice-président de la Communauté de Communes du Cœur des Bauges (CCCB), puis réélu 1° VP en mars 2014, mes délégations actuelles étant celles liées à la Régie des Eaux et à l'urbanisme.



En mai 2011, j’ai été élu Président du Conservatoire d'Espaces Naturels de la Savoie (CEN 73.



En Mai 2014 j'ai été élu Président du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges PNRMB). L’ensemble de ces fonctions a largement complété mes compétences dans les domaines de la finance publique et de l’administration générale des collectivités.



Enfin, en avril 2016, J'ai été élu 1° vice président délégué de la Fédération Nationale des Parcs Naturels Régionaux de France. Je préside depuis, la commission charte syndicat mixte.



Mes compétences :

Maitrise d'oeuvre

Aménagement du territoire