Philippe GARCELON

Le motif de licencement pour "INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE" me faisait sourire à l'époque, sourire (rire) jaune car faut-il encore pouvoir prouver le contraire. Ce fût fait, cette entreprise voyou* a été traduite en justice et condamnée aux Prud'Homme. Son appel a été alourdi par une peine d'amende à verser d'autant à Assedic (devenu Pôle Emploi).



Voyou* est un mot très fort, oui, car moi j'ai pu me défendre et ai un mental assez fort pour la tenir tête, mais que peut-il faire cet autre ancien collègue, licencié pour un autre motif bidon, qui avait un enfant de bas âge atteint d'un leucémie ? (l'enfant est décédé dans l'année suivante le licenciement de son père).



Voyou*, car les mêmes personnes de cette société essayaient de m'empêcher de revenir dans l'informatique. Certains SSII ont essayé de me recruter mais n'ont pas pu me proposer un emploi car ils étaient en sous-traitant à ce voyou*.



Voyou* car certaines entreprises clients ont cru aux paroles des personnes cette boîte voyou qui critiquent mes compétences (que je vous laisse en juger dans mon parcours et surtout ma bataille contre ce voyou ci-après).









