Philippe GARCONNET

Bonjour à tous,



Présent dans le domaine médical depuis 1987, cela fait plus de 25 ans que je conçois et développe des matériels et accessoires pour toute l’imagerie médicale et le bloc interventionnel, aujourd’hui présent dans la plupart des catalogues distributeurs et grandes marques ainsi que dans le quotidien des professionnels de l’imagerie médicale.



Gérant de la société NEWMEDI, société regroupant toutes les compétences nécessaires afin d’être plus à l’écoute de l’utilisateur et plus réactif.

Notre site :Array

En octobre 2010, NEWMEDI à fait l'acquisition de la société MTER, société spécialisée dans la radioprotection, activité complémentaire au reste de notre savoir faire, de ce fait, nous pouvons maintenant proposer une offre globale et directe.



Sur CIM développement,Array

Notre sens de la mission et notre vision du métier va dans le sens d’un accompagnement et d’un conseil soutenus et permanents auprès de nos clients, d’une réalisation et mise en place qualitative de nos produits, d’une grande réactivité, souplesse et adaptabilité à vos demandes.

Tout en conservant une extrême rigueur et méthodologie dans notre quotidien, nous privilégions le respect des règles, des contraintes et des plannings imposés par vos exigences.



Je reste disponible pour toutes propositions ou missions en tant que consultant.



Mes compétences :

Bio

Biomédical

Cadre de santé

Cardiologie

Conception

imagerie

Imagerie médicale

IRM

Médical

PCR

Puériculture

Radiologie

Radioprotection

Santé