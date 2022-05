Philippe GARDERES

Bonjour,



des sites sur Paris qui vous proposent des balades , vous en connaissez certainement plusieurs.

Mais des sites sur Paris qui vous proposent GRATUITEMENT 67 balades gratuites, ludiques, accessibles à tous y compris les enfants, vous en connaissez beaucoup?



Des sites sur Paris qui vous racontent des anecdotes, vous en connaissez peut-être quelques-uns.

Mais des sites sur Paris qui vous proposent GRATUITEMENT plus de 1 000 anecdotes insolites, classées par arrondissement, vous en connaissez beaucoup?



Des sites sur Paris qui vous proposent une chasse au trésor, vous en connaissez peut-être un ou deux.

Mais des sites sur Paris, qui vous proposent, GRATUITEMENT, une chasse au trésor, vous en connaissez beaucoup?



Des sites sur Paris qui vous proposent une nouvelle, vous en connaissez peut-être.

Mais des sites qui vous proposent GRATUITEMENT des nouvelles inédites, vous en connaissez beaucoup?



Si vous avez répondu "NON" à toutes ces questions, alors découvrez sans attendre (et GRATUITEMENT ;-) Paris le nez en l'air.



http://www.parislenezenlair.fr



Paris le nez en l'air, c'est tout ceci et bien plus encore.



Vous l'avez sans doute compris, je suis spécialisé dans le Paris insolite et mystérieux. Des balades de deux heures minimum, le temps de vous faire (re)découvrir cette ville fantastique sous un angle méconnu, voire inconnu.



Quelle que soit votre demande :

- Enterrement de vie de jeune fille,

- Promenade en famille ou entre amis, réunion familiale,

- Séminaire,

- Etc…

N’hésitez pas à m’interroger. Vous trouverez ici la grille tarifaire de mes prestations:



http://www.parislenezenlair.fr/visites-guidees.html



Si vous avez soif de connaître les petites et grandes anecdotes qui ont fait l’Histoire de Paris et des Parisiens, si pour vous une visite de quartier ne se limite pas à la description d’un monument, si vous souhaitez plonger des siècles en arrière, et comprendre la manière dont vivaient vos (nos) ancêtres, alors n’hésitez pas une seconde : Paris le nez en l’air (http://www.parislenezenlair.fr ) saura répondre à vos attentes.



Vos questions seront toujours les bienvenues et je serai toujours à votre écoute.

A très bientôt,

Philippe

06 46 78 30 89



Mes compétences :

Guide touristique dans Paris