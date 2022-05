Dans le domaine de l'Informatique depuis 1987 j'ai sus réaliser les missions qui m'ont été confiées dans divers domaines, de l'utilisation à l'assistance téléphonique à la fabrication vente et réparation des différents matériels et actuellement des Bornes Multimédia et Bornes de paiement. Mon bon sens relationnel et mon pouvoir d'adaptation m'aide à m'adapter aux différentes situations.