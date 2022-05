Philippe GASTALDO

Membre du comité de Direction, je suis en charge de la BU Nanovision qui à pour but le développement, la production et la commercialisation d'équipements de contrôle de substrats pour l'industrie du semiconducteur et des LEDs.

Pour ceci, j'encadre une équipe d'ingénieurs et de techniciens, dans des domaines divers tels que l'informatique (traitement d'image, automation), le semiconducteur (process, support client, maintenance), les standards (semi, clean concept, CE, ...)la mécanique (conception), l'optique, et commercial.



Mes compétences :

Semiconducteur

Physique

Bois

Optique