-53 ans



-Marié



-Responsable exploitation: Gestion de quatre plateformes d’achat / vente / réparation de palettes diverses réparties sur la région Bourgogne / Franche-Comté.



-Responsable exploitation logistique chez un sous-traitant automobile où j'ai participé à la réorganisation du service logistique ainsi que de l'implantation des différents entrepôts de stockage. Gestion de 75 personnes, des achats, de la location de matériels divers. Optimisation des flux d'expéditions / réceptions ainsi que logistique / production. Mise en place et suivi d'un FIFO rigoureux ainsi que de différents indicateurs de suivi de l'activité (présentéisme, efficience, HSE, 5S etc...)





-26 années d'expérience dans le transport routier où j’étais dernièrement agent de maîtrise en tant que chef de groupe d’exploitation / responsable camionnage chez un grand transporteur français (GEFCO) puis pilote de flux sur le site PSA Sochaux (Magasin HCO) où j'ai participé à la mise en place d'un trailer-yard.



-2 permis (A et B) et CACES 1,3 et 5 renouvelés le 16/02/2017



-MOB: 0770260197



-MAIL: philippe.gauchet@outlook.com



Microsoft Windows

Microsoft Office

Microsoft Excel

Citrix Winframe

Automotive Components

Sage 300 ERP

Sage Accounting Software

Sage Accounting Software > Sage Line 100

Sage Accounting Software > Sage Line 500

Sage Business Management Software > Sage 1000 Suit

Sage Business Management Software > Sage 200 Suite

Sage Business Management Software > Sage 50 Suite

Computer Literacy

Management

Gestion du personnel

Pack Office