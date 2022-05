Philippe GAUFRETEAU

Illustrateur dans divers domaines, notamment le secteur jeunesse, j'essaie de montrer le monde sous un angle un peu plus onirique.

Ballotté entre la Vendée des bords de mer et le Poitou historique, mes dessins adoptent la rondeur des statues romanes et la légèreté des brises marines.

Amoureux de la poésies des situations, admirateur inconditionnel de Tati, Devos, et autres Slava Polunin, j'adhère à l'idée qu'un bon dessin vaut bien un long discours. Voici donc quelques unes de mes images à découvrir sous le lien suivant : http://fifrog.ultra-book.com