Philippe GAVAUDAN

17 ans d’expérience en agence de publicité

Prise en compte des besoins du client, élaboration de la stratégie, participation dans la réalisation des campagnes au niveau national sur les médias TV, presse, affichage : création, production, post-production, livraison, gestion.



Expérience en marketing direct

Elaboration d’éléments de marketing direct (argumentaires, fiches techniques, panneaux et décorations pour les salons, cadeaux promotionnels) pour le domaine pharmaceutique.



Expérience internationale : Capacité de compréhension et d’adaptation aux différents marchés

Participation au développement des nouvelles campagnes au niveau international et de leurs adaptations au niveau local. Analyse concurrentielle des marchés européens et de leurs communications



Capacité d’organisation administrative

Réalisation en 2005 d’une procédure d’importation extracommunautaire de matériel pour le compte de l’agence en relation avec la douane française



Connaissance informatique

Formation à l’utilisation et à la formation des personnes sur le logiciel SAP

Utilisation des logiciels de bureautique et de création : Microsoft Office, QuarkXpress, Photoshop, Illustrator



Mes compétences :

Marketing

Coordination internationale

Stratégie