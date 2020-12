Philippe Gérard Louis LIGNY

SC2R est spécialisé dans le domaine de la destruction d'archives confidentielles, la récupération des cartons,papiers et plastiques, destinés pour l’industrie du recyclage, traitement des matières organique, sensible a la protection de l'environnement, actuellement au Cameroun.



SC2R s'est doté d'un nouveau produit "ECO PROTECT" qui est basé sur la collecte des déchets produits par l'industrie et qui ce retrouve dans la nature, SC2R a aujourd'hui environ 200 collecteurs dans la ville de Douala.



Prochainement production végétale industrielle (maïs, soja, sorgho et blé dur).



