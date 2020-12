Riche de 19 années dexpériences commerciales, managériales et stratégiques au sein de grandes structures comme de TPE/PME et sur des marchés très diversifiés, j'ai développé aujourd'hui une forte capacité d'adaptation et des compétences transversales en analyse de marché, vision stratégique, développement commercial et coordination d'environnements pluridisciplinaires.



Homme d'action et de terrain, je suis fasciné par le sport dans sa globalité, par les valeurs qu'il véhicule et par cette capacité à mobiliser autour d'objectifs difficiles.



Mes valeurs humaines et mon sens de lécoute font de moi un leader reconnu par ses équipes, ses clients et partenaires. Entièrement dédié aux missions qui me sont confiées, jaime minvestir avec conviction en donnant un sens concret à lengagement personnel.



Exigeant, impliqué et appliqué je donne une importance majeure à l'engagement et au respect des valeurs.



Enfin, curieux et déterminé, je suis à votre disposition pour échanger sur vos projets de développement.



Philippe GIBOZ

06 61 75 03 89

philippe.giboz@gmail.com



Mes compétences :

Sponsoring

Manager

Gestion de projet

Marketing

Polyvalent

Benchmark

Gestionnaire

Pilotage

Encadrement d'équipe