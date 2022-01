Philippe GUIHENEUC

Je suis DG de The Message Company, l'agence leader en Message Management: comment communiquer sur sa stratégie, la diffuser dans l'entreprise et être percutant dans ses prises de parole publiques et médiatiques?

Mon blog perso: http://marketing-ventes-b2b.blogspot.fr



Issu d'une famille de médecins, de fonctionnaires, d'agriculteurs et de peintres, je n'ai découvert le monde de l'entreprise qu'à l'ESSEC. J'y ai appris que les entreprises aussi échangeaient des factures, qu'il existait des banques d'affaires, que la stratégie n'était pas seulement chose militaire et qu'on pouvait être savant sans être scientifique. Là, j'ai soigneusement évité trois matières: l'informatique et ses tableaux vert flashy sur fond noir, la comptabilité pour sa remarquable capacité à me faire perdre patience, et la vente, sujet peu noble s'il en est. En vertu de quoi mon premier job a-t-il été de vendre des logiciels de comptabilité.



Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je dois donc être à moitié intelligent: car si je me suis découvert une passion pour la vente et l'informatique, je reste malheureusement insensible à la poésie du compte de résultat ou à l'harmonie d'un grand livre.



Dans cette ère de l'information, voire de l'infobésité, se faire entendre devient de plus en plus difficile. Il faut un message clair, bien construit et bien illustré, pour que votre public adore vous entendre. C'est pourquoi j'ai rejoint The Message Company, le leader du Message Management.





