Philippe HOERNER

Bonjour,



Je suis vous reçois à Romans et Charmes-sur-l'herbasse



Je suis hypnothérapeute et coach de vie depuis 18 ans. Je suis formé à l'hypnose Ericksonienne, l'hypnose Elmanienne (OMNI), l'EMDR, la PNL et l'Ennéagramme.



J'accompagne enfants, adolescents et adultes. J'exerce en cabinet à Romans et à Charmes-sur-l'Herbasse mais aussi à distance (skype, zoom)



Je suis ouvert à tous les sujets et les types de personnalité car je considère que chacun de nous exprime sa propre vérité et participe ainsi à la richesse de l'humanité.



Je vous propose un accompagnement respectueux confidentiel et adapté au plus près de la personne que vous êtes et de celle que vous souhaitez devenir.



Je mets à votre disposition à la fois mon expérience de vie, mon intuition et mes compétences acquises à travers de nombreuses formations.



Je propose d'ailleurs également des formations tous publics ou pour thérapeutes