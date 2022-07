Philippe JORISSE

Actuellement en reconversion professionnelle suite à 3 opérations chirurgicales au niveau de la hanche, j'ai décidé qu'il était temps (il vaut mieux tard que jamais) de m'orienter sur ce qui m'a toujours passionné : informatique, réseaux, sécurité, high tech, nouvelles technologies et même maintenant quand cela est possible, réparation de pc, de smd, de puce graphique ou cpu (pc et consoles).



Je suis donc à la case départ et je suis en ce moment même, en formation à l'Afpi de Valenciennes pour valider une certification de niveau IV en tant que technicien d'assistance en informatique.



Avant ces opérations, j'étais dans le milieu agroalimentaire, agent d'approvisionnement puis agréeur (contrôles qualité des matières premières) au sein de Soleco - Florette pour les intimes. J'y ai été plus de 15 ans.