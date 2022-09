Philippe KHALILIAN

Musicien depuis plus de 15 ans voici les groupes dans lesquels j'ai joué :



REAL THREAT https://realthreat.bandcamp.com (Bass 2008 - 2010)

LOST IN KIEV https://lostinkiev.bandcamp.com (Guitare 2010 - 2013)

MONICA CRYSTAL https://monicacrystal.bandcamp.com (Guitare et mixage 2012 jusqu'à présent)

VALLEY https://danslavalley.bandcamp.com (Guitare 2014 jusqu'à présent)



Je suis aussi en train de travailler sur un projet solo (plus d'infos à venir) (Composition, Enregistrement, Mixage, Mastering & Illustration).



Maitrises des logiciels Logic pro X et Ableton live.

Bonne connaissance en électronique.



J'ai des compétences dans l'utilisation de logiciels de CAO, DAO et SIG tels que: Autocad, Sketch'up Pro, Archicad, Microstation V8, Mapinfo, ArcGis et la suite Adobe (CS5 et CS6).



Lorsque je visite des villes je prends des photos avec un appareil argentique de type LOMO SMENA.





