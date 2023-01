Philippe LABAZUY

J’ai focalisé l’essentiel de mes activités de recherches récentes et en cours sur l’imagerie géophysique dédiée à l’étude de la structure et du suivi des perturbations du système magmatique superficiel des volcans actifs (systèmes hydrothermaux, structure interne des édifices), en particulier dans le cadre du projet de développement d’une méthode de tomographie des volcans par les muons. Je suis co-responsable, depuis 2010, du projet Tomuvol (http://www.tomuvol.fr ).



Le deuxième axe de recherche dans lequel je me suis investi, depuis 2006, concerne le suivi et l’analyse quantitative de l’activité volcanique (anomalies thermiques, bilans de flux et de masse), par télédétection spatiale et sol. Depuis le début de l’année 2012, j’assure la responsabilité du Pôle de Télédétection des Volcans, au LMV (composante Terre de l’OPGC), qui fédère les actions de recherche d’une dizaine de chercheurs.







Mes compétences :

Géophysique

Volcanologie

Système d'information géographique