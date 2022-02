Philippe LAFFON

Les dernières pièces jouer

les méfaits du tabac

tailleurs pour dames

Quand épousez vous ma femme, jouer en 2013 , 2014 et 2015 à Paris et en province

L'avare au Bouffon théâtre

Festival de Théâtre du vieux château à Sigy le Châtel

Sous les pavés, la crise ! d'une jeune auteur Hélène Dessalas Théâtre Clavel 75019

First Life ( 2jours de tournage) 11, 12, 13 Septembre

Cassé de Rémi De Vos Avril 2016 au Théâtre du Gouvernail à Paris

Le LUNDINOPHOBE une pièce de Gérard

Valney en janvier, Février 2016 au Bouffon

théâtre 75019

Enfantoche compagnie comme Père Noël Décembre 2016

lL'Envers de L'Art comme comédien Début Janvier à Juin 2017 pour quelques dates et 2018.. 2019

Répétition pour Avis de passage de Jean Pierre Martinez pour Octobre 2018

L'Envers de l'Art depuis 2016 jusqu'à présent nous jouons dans la,Normandie, la,Mayenne, la Sarthe,,l'orne des forum théâtre pour seniors ou suivant la demande des communs sur des thèmes divers, voisinage,suicide, bien vivre,relations police éducation.. etc...



Mes compétences :

Sérieux

Dynamique

Créatif

Attentif