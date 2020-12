Philippe LAURENS

Le cabinet principal est situé à MONTPELLIER dans le sud de la France.

Il dispose d'une implantation à PARIS et au LUXEMBOURG depuis de nombreuses années.



Droit fiscal: conseils et contentieux, organisation patrimoniale, fiscalité internationale, fiscalité immobilière, fiscalité des sociétés (IS, APA, Fusions, groupes), engagements de conservations, rescrits. Spécialisé dans les structurations, acquisitions et cessions.



Droit des sociétés: constitution, cessions, AGO/AGE, secrétariat corporate, opérations de restructuration, fusion, APA, Tup.



Droit des contrats d'affaires: partenariats, CGV, Franchise, concessions, joint-venture, contrats de prestations de services, omnium, baux commerciaux, hoteliers, professionnels, etc...



