Philippe LE FORMAL

Formé en Allemagne à la fin des années 90 dans une grande entreprise de menuiserie Aluminium représentant la marque SHÜKO à l’International, cette première expérience professionnelle m’a démontré qu’en maitrisant la technique, le travail peut devenir avec de la maturité une tâche agréable. Mon envie de progresser dans ce domaine aux travers différentes entreprises m’ont permis d’acquérir une vision plus précise de mon métier. En 2010 un chef d’entreprise Ingénieur de formation représentant la marque REYNAERS, m’a fait passer à un palier supérieur; Mise à niveau des connaissances techniques et normatives, apprentissage de la fonction de conducteur de travaux.

Mes dernières expériences m'on mener au poste de directeur technique d'une PME à la Réunion, depuis je continu a me former et a mettre a jour mes connaissances des normes récentes.



Mes compétences :

Chiffrage des chantiers

Réponse aux appels d'offres

Management opérationnel

Conception

Conduite de projet

Normes Qualité

Dessin technique

Calcul de structure